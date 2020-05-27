Швейцарія відкриє кордони з усіма сусідами, крім Італії

Уряд Швейцарії в рамках послаблення карантинних обмежень оприлюднив плани з відкриття кордонів для всіх своїх сусідів, окрім Італії.

Про це повідомляє SWI.

"Кордони з Німеччиною, Австрією та Францією відкриються для туристів та подорожуючих у справах з 15 червня", - заявила міністр юстиції Швейцарії Карін Келлер-Саттер.

Хоча в уряді Італії зазначали, що відкриють кордони 3 липня, Келлер-Саттер вважає, що Швейцарія наразі не готова відкрити кордон з Італією, але підтримує контакти з італійською владою для забезпечення узгоджених дій.

Швейцарський уряд планує припинити з 19 червня дію режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Окрім відкриття кордонів, з 30 травня в Швейцарії будуть дозволені збори до 30 осіб, публічні заходи чисельністю до 300 осіб. Усі види дозвілля і відпочинку зможуть відновитися 6 червня.

Швейцарські компанії також зможуть приймати на роботу працівників із країн Євроспільноти, ЄАВТ та третіх країн уже з 8 червня з дотриманням певних умов.