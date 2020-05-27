Болгарія з 1 червня відкриває ресторани, кафе та бари

Болгарський уряд дозволить повномасштабну роботу ресторанів, барів і кафе з 1 червня.

Про це повідомляє The New York Times

«Болгарія з 1 червня дозволить повноцінну роботу барів, кафе та ресторанів у рамках подальшого зняття карантинних обмежень. Відповідний указ підписав міністр охорони здоров’я Кирило Ананьєв», - йдеться в повідомленні.

Цей указ дозволить барам і ресторанам у залежній від туризму країні повноцінно повернутися до роботи напередодні літнього сезону. Заклади вже відновили роботу з 5 травня, але виключно на літніх терасах.

Також дозволене проведення культурних і розважальних заходів, у тому числі - театральних постановок, концертів і сценічних виступів. Проте дискотеки та нічні бари поки не працюють.

В Болгарії до 14 червня діють обмеження через поширення коронавірусу. Станом на 27 травня в країні зареєстровано 2460 підтверджених випадків захворювання, в тому числі 133 випадки смерті.

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Як відомо, Болгарія почала частково послаблювати карантин наприкінці квітня, але продовжила дію деяких коронавірусних обмежень, серед яких соціальне дистанціювання у громадських місцях, аби запобігти поширенню коронавірусу.

З 22 травня Болгарія скасувала заборону на в'їзд для відвідувачів із країн ЄС і Шенгенської зони. Почали вже відкриватися і готелі.