Кіпр у червні поновить прийняття авіарейсів з 19 країн

Кіпр в червні дозволить аеропортам відновити прийняття рейсів із майже двох десятків європейських країн.

Про це заявив міністр транспорту, комунікацій та робіт Кіпру Яніс Кароусос, повідомляє Xinhua.

За його словами, Кіпр відновлюватиме авіасполучення у два етапи та за різними правилами для різних країн. “Перший етап розпочнеться 9 червня, а другий - 20 червня. До людей, які прибуватимуть із країн з цих двох груп застосовуватимуться різні правила”, - сказав Кароусос.

Відповідно до рішення Ради міністрів Кіпру, до першої групи держав увійшли: Греція, Мальта, Болгарія, Норвегія, Австрія, Фінляндія, Словенія, Угорщина, Ізраїль, Данія, Німеччина, Словакія та Литва. До другої групи було внесено Швейцарію, Польщу, Румунію, Хорватію, Естонію та Чехію.

Міністр додав, що інші країни будуть вноситися до одного з двох переліків, залежно від розвитку їх епідеміологічної ситуації.

“Кароусос розповів, що людям з держав обох переліків буде дозволено сісти в літак лише після демонстрації негативного результату аналізу на COVID-19, зробленого протягом останніх 72 годин”, - пише Xinhua.

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Також повідомляється, що кіпріоти та громадяни інших держав, які постійно мешкають на острові, матимуть змогу повернутися та здати тест по прильоту за умови надання згоди на дотримання суворого карантину в очікуванні на його результати.