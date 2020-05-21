Кіпр послаблює карантин: відкривають ресторани та перукарні
Про це повідомляє Digital Journal.
"Уряд Кіпру припинив дію суворого карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу у четвер, відкривши ресторани та перукарні на відкритому повітрі, але поки що життєво важливі летовища та готелі середземноморського острова залишаються закритими", - йдеться у повідомленні.
Після двох місяців життя в режимі самоізоляції кіпріотам дозволено знову вільно пересуватися. Автошляхи в столиці країни сьогодні були помітно завантаженішими, ніж під час суворого карантину.
Підприємства та споживачі пристосовуються до нових санітарних заходів.
У заново відкритих кафе клієнти мають сидіти надворі з дистанцією у два метри між столами.
Але два міжнародні аеропорти острова в Ларнаці та Пафосі поки що залишаються закритими, як і пункти пропуску турецько-кіпрського кордону на півночі острова.
Туристична галузь є ключовою частиною економіки Кіпру, уряд зазнає сильного тиску, щодо відкриття авіапростору та готелів напередодні пікового літнього сезону.
Уряд Кіпру заявив, що сподівається почати відкривати міжнародні летовища поступово з середини червня, а готелі відкриються через два тижні після цього.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 21 травня кількість хворих COVID-19 становить 5 090 064 особи, з яких 2 024 231 особа одужала, 329 732 - померли.
Фото: ekathimerini.com