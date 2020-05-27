Коронавірус виявили майже у 100 будівельників Білоруської АЕС

На будівництві Білоруської АЕС, яку зводить російська корпорація "Росатом", приблизно у сотні працівників підтвердили COVID-19.

Про це повідомив гендиректор «Росатому» Олексій Лихачов.

"На білоруському майданчику - цей проєкт у нас сьогодні в особливому пріоритеті - зафіксовані позитивні тести. Це не лише наші працівники, а й представники білоруського замовника", - зазначив він.

Загалом, за його словами, коронавірус виявили у 485 працівників "Росатому", у тому числі 42 - на Смоленській АЕС.

У квітні вже повідомлялося, що на Білоруській АЕС коронавірус запідозрили у 15 росіян, але наступні тести начебто дали негативний результат.

Білоруську АЕС будують поблизу кордону з Литвою, за кількадесят кілометрів від столиці цієї країни – Вільнюса. Литва висловлювала велике занепокоєння з приводу безпеки об'єкта. У понеділок Литва і Білорусь підписали угоду про раннє сповіщення про атомні аварії та обмін інформацією про об'єкти атомної енергетики і їхню діяльність.

Як повідомлялося, в Білорусі підтверджено 38 059 випадків COVID-19, у тому числі 208 летальних, одужали 15 086 пацієнтів.

Фото: belapan.by