Білорусь проведе "особливі" президентські вибори у серпні

Парламент Білорусі призначив президентські вибори в країні на 9 серпня.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Палата представників (Білорусі - ред.) сьогодні призначила президентські вибори на 9 серпня", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ЦВК країни Лідії Єрмошиної, ця виборча кампанія проходитиме за "абсолютно особливих умов".

Так, збирачів підписів зобов'яжуть виконувати рекомендації МОЗ, всіх їх повинні забезпечити засобами індивідуального захисту.

Засідання обласних, районних, міських виконавчих комітетів при розгляді питань, пов'язаних з виборами, проходитимуть без спостерігачів, представників партій, громадських об'єднань.

Єрмошина додала, що виконувати рекомендації МОЗ щодо соціального дистанціювання і забезпечення засобами захисту зобов'яжуть і спостерігачів.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі зареєстрували вже понад 20 000 інфікованих коронавірусом COVID-19.

Фото: БЕЛТА