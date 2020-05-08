Білорусь проведе

Білорусь проведе "особливі" президентські вибори у серпні

Укрінформ
Парламент Білорусі призначив президентські вибори в країні на 9 серпня.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Палата представників (Білорусі - ред.) сьогодні призначила президентські вибори на 9 серпня", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ЦВК країни Лідії Єрмошиної, ця виборча кампанія проходитиме за "абсолютно особливих умов".

Так, збирачів підписів зобов'яжуть виконувати рекомендації МОЗ, всіх їх повинні забезпечити засобами індивідуального захисту.

Читайте також: Лукашенку не подобається слово «карантин»: чим це обернеться для Білорусі і для самого нього

Засідання обласних, районних, міських виконавчих комітетів при розгляді питань, пов'язаних з виборами, проходитимуть без спостерігачів, представників партій, громадських об'єднань.

Єрмошина додала, що виконувати рекомендації МОЗ щодо соціального дистанціювання і забезпечення засобами захисту зобов'яжуть і спостерігачів.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі зареєстрували вже понад 20 000 інфікованих коронавірусом COVID-19.

Фото: БЕЛТА

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-