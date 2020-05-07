У Білорусі нарахували вже понад 20 тисяч випадків коронавірусу

У Білорусі вже зареєстровано 20 168 інфікованих коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє TUT.by з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

"У Білорусі на 7 травня зареєстровано 20 168 осіб із позитивним аналізом на COVID-19", - йдеться у повідомленні. За добу додалося ще 913 випадків.

За даними міністерства, одужали і виписані 5 067 пацієнтів, у яких раніше було підтверджено діагноз COVID-19.

За весь період поширення інфекції на території країни померло 116 пацієнтів.

Зазначається, що всього в Білорусі вже проведено 229 466 тестів.

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Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я за підсумками відвідування Білорусі місією ВООЗ рекомендувала владі країни прийняти загальнонаціональні заходи щодо посилення фізичного дистанціювання в умовах поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Як повідомлялося, станом на ранок четверга 7 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 820 737. Кількість померлих від коронавірусу - 265 094, а кількість пацієнтів, які вже одужали, - 1 303 146.

Фото: CTK Photo