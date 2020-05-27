Євросоюз надасть €144 мільйони гумдопомоги венесуельським біженцям

ЄС вирішив виділити 144,2 мільйона євро гуманітарної допомоги для біженців у Венесуелі та надати 400 мільйонів євро кредитів для сусідніх держав, які приймають мігрантів з цієї країни.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель на відкритті Міжнародної донорської конференції солідарності з венесуельськими біженцями та мігрантами, повідомляє Європейська служба зовнішніх справ.

«Радий оголосити, що Євросоюз зробив внесок у цю конференцію, виділивши €144,2 мільйона на гуманітарну допомогу, розвиток співробітництва та запобігання конфліктам. На додаток, Європейський інвестиційний банк зробить доступними кредити на 400 мільйонів євро для країн, що приймають мігрантів», - сказав Боррель.

Він нагадав, що за офіційними даними ООН, кількість біженців з Венесуели становить майже 5,5 мільйона. І хоча уряд Ніколаса Мадуро наводить інші цифри, у будь-якому разі йдеться про сотні тисяч людей, котрі мусили полишити домівки. Це створює глобальну міграційну кризу, яка уразила всі сусідні країни, і масштабами поступається лише сирійській.

Боррель подякував уряду Іспанії, яка разом з Єврокомісією ініціювала донорську конференцію солідарності з венесуельськими біженцями. А також міжнародним партнерам, які підтримали акцію, включаючи Агентство ООН у справах біженців, Міжнародну організацію з міграції та країни Латинської Америки, котрі беруть пряму участь у підтримці біженців і мігрантів з Венесуели. Окремо високий представник ЄС подякував Норвегії та Канаді, які стали співорганізаторами благодійної акції.

Як повідомлялося, політична криза у Венесуелі триває з початку 2019 року, коли голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, був обраний тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і США, визнали його на цій посаді.

Водночас президент Венесуели Ніколас Мадуро спирається на підтримку армії та силових структур. Його легітимність визнають, зокрема, Росія, Китай і Куба.

Фото: АА