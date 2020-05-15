Ситуація у Венесуелі вимагає поновлення роботи Міжнародної контактної групи – Боррель

Ситуація у Венесуелі та навколо неї залишається складною, вона ускладняється впливом коронавірусу та потребує поновлення роботи Міжнародної контактної групи з врегулювання в цій країні.

Про це у п’ятницю під час пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, яка пройшла в режимі телеконференції, заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я проінформував колег-міністрів про те, що Євросоюз разом з Іспанією спільно головуватиме на донорській відеоконференцію по Венесуелі в контексті кризи переміщених осіб, цей захід відбудеться 26 травня. Конференція матиме на меті підтримати країни у сусідстві з Венесуелою, які вже отримали безпрецедентну кількість біженців, що нараховує близько 5,5 мільйона осіб», - повідомив високий представник ЄС.

Він зауважив, що ця криза погіршується дедалі більше під впливом пандемії коронавірусу, тож ця донорська конференція є дуже вчасною.

«Я також висловив свою підтримку послу Франції та іншим послам країн-членів ЄС у Венесуелі, чиї резиденції та персонал постраждали внаслідок перекриття постачання газу та електроенергії. Я також пояснив (міністрам), що ми маємо перезапустити роботу Міжнародної контактної групи (по Венесуелі) якомога швидше після донорської конференції», - додав Боррель.

Як вже повідомлялося, до складу Міжнародної контактної групи з врегулювання у Венесуелі входять ЄС, вісім європейських країн - Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Португалія, Іспанія, Швеція та Велика Британія, та три країни Латинської Америки - Коста Ріка, Еквадор та Уругвай.

Фото: CLAUDIO ÁLVAREZ