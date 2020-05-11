У Венесуелі затримали ще трьох найманців, які намагалися потрапити до країни

Армія Венесуели затримала ще трьох найманців, які намагалися проникнути на територію республіки.

Про це в неділю, 10 травня, повідомив глава Стратегічного оперативного командування Збройних сил країни, адмірал Реміхіо Себальос Ічасо.

"10 травня 2020 року затримані ще троє терористів-найманців у місті Колонія Товар (на захід від Каракаса). Ми продовжуємо пошуки і ми переможемо!" - написав він у Twitter.

#CEOFANB MPPIJP SEBIN FAES, Se mantiene Operación Escudo Bolivariano Tiburón Fase Negro Primero! Capturados hoy 10 de Mayo 2020, otros 3 mercenarios terroristas en la Colonia Tovar! Se mantiene la Búsqueda y Escudriñamiento! Unión Civico Militar Policial! Venceremos! pic.twitter.com/b40LwO7CWR — A/J REMIGIO CEBALLOS (@CeballosIchaso) May 10, 2020

За даними влади, всього після спроби вторгнення були затримані 37 найманців.

Нагадаємо: 3 травня влада Венесуели повідомила, що запобігла "морському вторгненню" колумбійських бойовиків, які мали намір здійснити державний переворот у республіці і вбити президента країни Ніколаса Мадуро.

Як стверджується, серед затриманих — двоє американських громадян. Мадуро в ефірі державного телебачення продемонстрував документи на ім'я Люка Олександра Денмана й Айрана Беррі. Їх заарештували за злочини, пов'язані з тероризмом і незаконним обігом зброї.

У США підкреслили, що не мають ніякого відношення до вторгнення у Венесуелу.

Фото: twitter.com/CeballosIchaso