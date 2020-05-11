У Венесуелі затримали ще трьох найманців, які намагалися потрапити до країни

У Венесуелі затримали ще трьох найманців, які намагалися потрапити до країни

Укрінформ
Армія Венесуели затримала ще трьох найманців, які намагалися проникнути на територію республіки.

Про це в неділю, 10 травня, повідомив глава Стратегічного оперативного командування Збройних сил країни, адмірал Реміхіо Себальос Ічасо.

"10 травня 2020 року затримані ще троє терористів-найманців у місті Колонія Товар (на захід від Каракаса). Ми продовжуємо пошуки і ми переможемо!" - написав він у Twitter.

За даними влади, всього після спроби вторгнення були затримані 37 найманців.

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Нагадаємо: 3 травня влада Венесуели повідомила, що запобігла "морському вторгненню" колумбійських бойовиків, які мали намір здійснити державний переворот у республіці і вбити президента країни Ніколаса Мадуро.

Як стверджується, серед затриманих — двоє американських громадян. Мадуро в ефірі державного телебачення продемонстрував документи на ім'я Люка Олександра Денмана й Айрана Беррі. Їх заарештували за злочини, пов'язані з тероризмом і незаконним обігом зброї.

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У США підкреслили, що не мають ніякого відношення до вторгнення у Венесуелу.

Фото: twitter.com/CeballosIchaso

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