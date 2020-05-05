Мадуро заявив, що у Венесуелі готували заколот - затримали двох американців

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про затримання 13 осіб, серед яких двоє американців, які нібито намагалися потрапити до Венесуели для організації заколоту.

Про це повідомляє UPI.

"Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що двоє американських найманців були серед 13 терористів, які планували заколот", - йдеться у повідомленні.

Виступаючи на венесуельському телебаченні, президент Мадуро показав відео із нібито захопленими американськими громадянами, які, за його словами, є співробітниками охоронної компанії Silvercorp у Флориді США.

У своєму зверненні Мадуро заявив, що щонайменше 25 000 військовослужбовців мобілізовано у прибережних районах країни для боротьби з повстанцями, що протистоять владі у Венесуелі.

Фото: EPA-EFE