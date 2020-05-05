Трамп заперечує причетність США до заколоту проти Мадуро

Президент США Дональд Трамп прокоментував у вівторок інформацію про начебто організацію військового заколоту проти режиму Ніколаса Мадуро в Венесуелі, підкресливши, що американський уряд не має жодного відношення до цих подій.

З відповідною заявою президент виступив під час відльоту на авіабазу Ендрюс з галявини Білого дому, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я щойно отримав цю інформацію. Це не має нічого спільного з нашим урядом".

Він підкреслив, що американська сторона обізнана у ситуації, додавши ще раз, що уряд США не причетний до подій у Венесуелі.

Як повідомляв Укрінформ, режим Ніколаса Мадуро заявив у вівторок про спробу заколоту проти нього в Каракасі. При цьому було повідомлено про затримання, у тому числі двох громадян США.

Як заявив режим Мадуро, найманці потрапили в країну з Колумбії на швидкісних катерах. За попередньою інформацією, у сутичках загинули люди.

Політична криза у Венесуелі триває з початку 2019 року, коли голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, був обраний тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і США, визнали його на цій посаді.

Водночас президент Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії та силових структур, визнають його легітимність, зокрема, Росія, Китай і Куба.

Фото: The White House