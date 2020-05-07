У Венесуелі показали "зізнання" американця в організації заколоту проти Мадуро
Про це повідомив у середу американський телеканал CNN.
"У дуже відредагованому відео Люк Денман дивився прямо в камеру та описав свою роль як нібито учасника "невдалого перевороту", організованого американською охоронною фірмою Silvercorp, на чому наполягає уряд Мадуро", - зазначається в повідомленні.
Тим часом, у Silvercorp поки не відповіли на інформаційні запити.
Як стверджує телеканал, незрозуміло, чи був змушений Денман говорити під примусом те, що уряд Венесуели представив як "зізнання".
Нагадаємо: в понеділок режим Ніколаса Мадуро в Венесуелі заявив про затримання 13-ти осіб, серед яких були двоє американців. При цьому він оголосив про попередження заколоту проти нього.
Люк Денман, а також інший американський громадянин, затримані в понеділок, раніше проходили службу в військах спецпризначення США.
Фото: EPA-EFE