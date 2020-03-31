США запропонували "дорожню карту" для врегулювання кризи у Венесуелі

Офіційний Вашингтон запропонував "дорожню карту" для врегулювання політичної кризи у Венесуелі, де при владі досі залишається диктаторський режим Ніколаса Мадуро.

Про це йдеться в офіційній заяві державного секретаря США Майкла Помпео, поширеній у вівторок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"31 березня США запропонували план для врегулювання кризи у Венесуелі шляхом мирного демократичного переходу. Це передбачає створення прийнятного у широких колах перехідного уряду для керування процесом вільних і чесних президентських виборів та скасування санкцій США, пов'язаних з Венесуелою", - наголошується в заяві.

Як уточнюється, план США грунтується на пропозиціях, які просуває тимчасовий уряд Венесуели на чолі з Хуаном Гуайдо.

Сам документ, оприлюднений на сайті Державного департаменту США, має 13 пунктів у вигляді умов та два пункти гарантій для чинного режиму у Венесуелі. Він передбачає, зокрема, повернення повноважень парламенту, звільнення політичних заручників, виведення з Венесуели іноземних військ, проведення вільних виборів тощо. Натомість, для вищого військового командування та керівництва на місцях гарантується збереження посад у період дії перехідного уряду.

"Американський та міжнародний тиск є важливою частиною стратегії. Наші санкції залишатимуться чинними та посилюватимуться, поки режим Мадуро не прийме умов для справжніх політичних змін", - підкреслив держсекретар США.

Як зауважив глава американської дипломатії, актуальність урегулювання ситуації у Венесуелі посилилась на тлі відмови режиму Мадуро адекватно підготуватися до відповіді на глобальну пандемію COVID-19.

"Ми закликаємо всіх венесуельців - військових чи цивільних, молодих чи старих, незалежно від ідеологічних переконань та партійної приналежності - уважно та серйозно розглянути цей план", - наголосив держсекретар США.

Як повідомлялося, політична криза у Венесуелі триває з початку 2019 року, коли голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, був обраний тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і США, визнали його на цій посаді.

Водночас президент Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії та силових структур, визнають його легітимність, зокрема, Росія, Китай і Куба.