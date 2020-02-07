Штати подвоять зусилля для припинення диктатури Мадуро – Держдеп
Про це йшлося під час зустрічі в четвер державного секретаря США Майкла Помпео і тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо, повідомили в Держдепартаменті США.
"Сторони погодилися подвоїти зусилля, щоб забезпечити венесуельському народу те, чого він прагнув роками: припинення диктатури Мадуро та відновлення демократії, економічного процвітання й гідності", - зауважили в дипломатичному відомстві США за результатами зустрічі.
При цьому, держсекретар США і тимчасовий президент Венесуели обговорили шляхи щодо створення тимчасового уряду в південноамериканській країні, який забезпечить "вільні та чесні вибори президента й депутатів Національної асамблеї".
Нагадаємо: тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо перебуває з візитом у Сполучених Штатах. Він, зокрема, був присутній в Конгресі США на запрошення президента Трампа під час його звернення про стан справ у державі.