Трамп пообіцяв "розчавити" диктаторський режим Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати докладуть всіх зусиль, щоби усунути від влади главу режиму в Венесуелі Ніколаса Мадуро, який "жорстоко поводиться зі власним народом".

Про це він заявив у вівторок, під час звернення до обох палат Конгресу США про стан справ у країні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Дипломатична коаліція з 59 країн виступила проти соціалістичного диктатора Ніколасса Мадуро. Мадуро – нелегітимний керманич, тиран, який жорстоко поводиться зі своїм народом. Але його тиранія буде розчавлена", - заявив глава Білого дому.

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Водночас він заявив, що на його виступ у Конгресі США запрошений тимчасовий президент Венесуели Гуан Гуайдо, "який уособлює всі сподівання та мрії всіх венесуельців". При цьому, Трамп представив Гуайдо який у цей час перебував на місцях для гостей в сесійній залі.

"Всі американці підтримують венесуельський народ та його боротьбу за свободу", - підкреслив президент США.

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Як повідомлялося, політична криза у Венесуелі триває вже майже рік. У січні 2019 голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і США, визнали його на цій посаді.

Разом з тим президент Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії та силових структур, визнають його легітимність, зокрема, Москва, Китай і Куба.

Фото: Білий дім