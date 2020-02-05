Трамп пообіцяв "розчавити" диктаторський режим Мадуро
Про це він заявив у вівторок, під час звернення до обох палат Конгресу США про стан справ у країні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Дипломатична коаліція з 59 країн виступила проти соціалістичного диктатора Ніколасса Мадуро. Мадуро – нелегітимний керманич, тиран, який жорстоко поводиться зі своїм народом. Але його тиранія буде розчавлена", - заявив глава Білого дому.
Водночас він заявив, що на його виступ у Конгресі США запрошений тимчасовий президент Венесуели Гуан Гуайдо, "який уособлює всі сподівання та мрії всіх венесуельців". При цьому, Трамп представив Гуайдо який у цей час перебував на місцях для гостей в сесійній залі.
"Всі американці підтримують венесуельський народ та його боротьбу за свободу", - підкреслив президент США.
Як повідомлялося, політична криза у Венесуелі триває вже майже рік. У січні 2019 голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і США, визнали його на цій посаді.
Разом з тим президент Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії та силових структур, визнають його легітимність, зокрема, Москва, Китай і Куба.
Фото: Білий дім