Помпео не виключає нових санкцій проти Росії через її підтримку режиму Мадуро

Помпео не виключає нових санкцій проти Росії через її підтримку режиму Мадуро

Укрінформ
Державний департамент США не виключає запровадження додаткових санкцій проти РФ чи окремих російських енергетичних компаній через підтримку Москвою кривавого режиму Мадуро в Венесуелі.

Про це заявив у понеділок держсекретар США Майкл Помпео під час спільної прес-конференції в Боготі (Колумбія) з тимчасовим президентом Венесуели Хуаном Гуайдо, повідомили в Держдепі.

"Ми не говоримо (наперед – ред.) про конкретні санкції, але кожен може повною мірою очікувати, що Сполучені Штати ще не завершили з цим", - зауважив держсекретар США.

Таким чином він відповів на запитання про можливість введення додаткових санкцій США проти Росії, й зокрема проти компанії "Роснефть", через підтримку Кремлем режиму Ніколаса Мадуро.

"Я повною мірою сподіваюся, що з боку США будуть вжиті подальші дії на підтримку президента Гуайдо та венесуельського народу", - підкреслив Помпео.

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Нагадаємо, політична криза в Венесуелі триває понад рік. У січні 2019-го голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, був обраний тимчасовим президентом країни. Близько півсотні держав, серед яких і США, визнали його на цій посаді.

Водночас президент Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії та силових структур, визнають його легітимність, зокрема, Росія, Китай і Куба.

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