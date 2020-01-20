Міжнародна конференція щодо перемир'я в Лівії мала успіх – Помпео

Міжнародні лідери, які взяли участь у міжнародній конференції в Берліні щодо ситуації в Лівії, досягли прогресу на шляху до встановлення сталого перемир'я в цій країні.

Про це заявив державний секретар США Майкл Помпео за результатами зустрічі, повідомили в Держдепартаменті США.

"Я щойно повернувся із зустрічі в Берліні за участі більшості сторін, які мають можливість покращити життя лівійського народу. Був досягнутий прогрес щодо сталого припинення вогню, перемир'я", - зауважив глава американської дипломатії.

Водночас він зазначив, що попереду залишається ще багато роботи.

"Але я впевнений, що рівень насильства зменшиться, і з'являється можливість почати переговори", - зазначив Помпео.

Як повідомляв Укрінформ, міжнародна конференція з питань Лівії на запрошення канцлера Німеччини Ангели Меркель відбулася в неділю в німецькій столиці. Зустріч, яка зібрала світових та регіональних лідерів, мала на меті переконати уряди держав, що підтримують ворогуючі сторони в Лівії, відмовитися від протистояння, а також постачання зброї, фінансів та військової допомоги.