Міжнародна конференція щодо перемир'я в Лівії мала успіх – Помпео
Про це заявив державний секретар США Майкл Помпео за результатами зустрічі, повідомили в Держдепартаменті США.
"Я щойно повернувся із зустрічі в Берліні за участі більшості сторін, які мають можливість покращити життя лівійського народу. Був досягнутий прогрес щодо сталого припинення вогню, перемир'я", - зауважив глава американської дипломатії.
Водночас він зазначив, що попереду залишається ще багато роботи.
"Але я впевнений, що рівень насильства зменшиться, і з'являється можливість почати переговори", - зазначив Помпео.
Як повідомляв Укрінформ, міжнародна конференція з питань Лівії на запрошення канцлера Німеччини Ангели Меркель відбулася в неділю в німецькій столиці. Зустріч, яка зібрала світових та регіональних лідерів, мала на меті переконати уряди держав, що підтримують ворогуючі сторони в Лівії, відмовитися від протистояння, а також постачання зброї, фінансів та військової допомоги.