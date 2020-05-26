У Південній Кореї кількість заражених COVID-19 у нічних клубах зросла до 247

У Південній Кореї кількість заражених коронавірусом унаслідок спалаху, що стався після відкриття нічних клубів, зросла до 247-ми.

Про це повідомляє CNN.

«Зараз у Південній Кореї зареєстровано 247 випадків коронавірусу, пов'язаних зі спалахом в Ітевоні, районі в столиці Сеулі», - йдеться у повідомленні.

Корейський центр контролю та профілактики захворювань (KCDC) поінформував у вівторок, що у зв'язку зі спалахом було проведено 83 тисячі тестів на коронавірус. Близько 30% з майже 250 осіб, у яких результат тесту був позитивним, не мають симптомів.

Як повідомляв Укрінформ, спалах інфекції стався після того, як 29-річний чоловік, заражений коронавірусом, 1-2 травня відвідав п’ять нічних клубів і бар у сеульському районі Ітевон.

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Після цього влада країни ухвалила рішення терміново закрити розважальні заклади.

Згідно з останніми даними, в Південній Кореї підтверджено понад 11 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією, 269 пацієнтів померли.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, станом на ранок 26 травня кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 становить 5 590 358, включаючи 347 907 летальних.