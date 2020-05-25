У Польщі за добу не зафіксували жодної смерті від COVID-19

Станом на 25 травня кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 21 440 осіб, з яких 996 осіб померли, а 9 276 вилікувалися. За останню добу в Польщі не зареєстровано жодного летального випадку через COVID-19.

Про це інформує у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“За останню добу не зафіксовано жодного випадку смерті від COVID-19… Кількість заражених коронавірусом – 21 440, 996 осіб померли”, - йдеться у повідомленні.

У польських лікарнях на сьогодні перебувають 2 268 пацієнтів із коронавірусом, 78 259 людей – на домашньому карантині, 19 587 – під епідеміологічним наглядом, 9276 осіб вилікувалися.

У Польщі вже проведено понад 770 тис. тестів на виявлення коронавірусу.

Глава МОЗ Польщі Лукаш Шумовський повідомив у понеділок, що 25 чи 26 травня буде оголошено про часткове скасування у країні маскового режиму і надання дозволу на проведення весільних церемоній до 50-ти осіб.

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Як повідомлялося, з 18 травня у Польщі запроваджено третій етап пом’якшення карантинного режиму. Зокрема, відновлено з обмеженнями роботу косметичних, гастрономічних закладів та деяких спортивних об’єктів, а з 25 травня відновлено роботу шкіл для опіки над дітьми 1-3 класів та проведення консультацій із випускниками. Зміни введено і у функціонуванні громадського транспорту: з 18 травня збільшено ліміти на кількість пасажирів в автобусах, трамваях чи метро.

Розпорядженням глави МВС Польщі іноземним студентам, зокрема з України, з 22 травня дозволено в’їжджати до Польщі.

Станом на 25 травня у світі зареєстровано 5 513 975 випадків коронавірусу. Із них 346 873 — летальних. Одужали 2 309 365 осіб.

Фото: АА