У Польщі кількість заражених коронавірусом зросла майже до 21 тисячі

Станом на 23 травня кількість заражених коронавірусом зросла до 20 931, ми, з яких 993 особи померли, а 8 977 вилікувалися.

Про це інформує у Twitter міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість заражених коронавірусом – 20 931, 993 особи померли”, - йдеться у повідомленні.

У польських лікарнях на сьогодні перебувають 2 271 особа із коронавірусом, 80 635 людей – на домашньому карантині, 19 836 – під епідеміологічним наглядом, 8977 осіб вилікувалися.

У Польщі вже проведено понад 750 тис. тестів на виявлення коронавірусу, за останню добу – понад 31,3 тисячі.

Найбільший спалах коронавірусу - у Сілезькому воєводстві Польщі (південь країни) серед гірників на кількох шахтах.

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Як повідомлялося, з 18 травня у Польщі запроваджено третій етап пом’якшення карантинного режиму. Зокрема, відновлено з обмеженнями роботу косметичних, гастрономічних закладів та деяких спортивних об’єктів, а з 25 травня буде відновлено роботу шкіл для опіки над дітьми 1-3 класів та проведення консультацій із випускниками. Зміни введено і у функціонуванні громадського транспорту: з 18 травня збільшено ліміти на кількість пасажирів в автобусах, трамваях чи метро