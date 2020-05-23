Польща передала львівському госпіталю засоби захисту для медиків

Представництво Фонду міжнародної солідарності в Україні 22 травня передало Львівському обласному госпіталю інвалідів війн та репресованих імені Юрія Липи кілька тисяч засобів індивідуального захисту для лікарів та медиків.

Про це Укрінформу повідомили у фонді.

“Лікарня отримала необхідні в час пандемії засоби, зокрема: дві тисячі одноразових захисних костюмів та 2235 респіраторів FFP-2”, - повідомили представники фонду.

За їхньою інформацією, списки усіх придбаних товарів було узгоджено з керівництвом лікарні відповідно до потреб.

Загальна вартість допомоги складає близько 490 тис. гривень. Підтримка лікарні була надана за рахунок коштів програми «Польська допомога» МЗС Польщі.

“Ми отримуємо від українських лікарень списки необхідних засобів. Так, у квітні Фонд закупив для Львівського центру легеневого здоров’я три аспіратори, які підсилили роботу реанімаційного відділення. Ми також співпрацюємо з лікарнями інших регіонів, де медики потребують засобів захисту в час пандемії” - наголосив керівник українського представництва Фонду міжнародної солідарності Павел Кост.

За його словами, усе спорядження Фонд міжнародної солідарності купує в українських фірм, що виготовляють високоякісний товар.

Представництво Фонду міжнародної солідарності реалізує програму підтримки українських лікарень у протидії COVID-19 в регіонах України, зокрема Львівській, Чернігівській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій областях та м. Києві. Загальна вартість підтримки з боку Фонду становитиме понад три мільйони гривень.

Фото: Представництво Фонду міжнародної солідарності в Україні