Польща дозволила в’їзд студентам з України

Іноземні студенти, які навчаються в Польщі, зокрема і з України, відтепер зможуть в’їжджати до РП у період карантинних обмежень, запроваджених через епідемію коронавірусу.

Про це йдеться в розпорядженні міністра внутрішніх справ й адміністрації Польщі Маріуша Камінського, інформує Gov.pl.

Документом розширюється перелік осіб, яким дозволений в’їзд на територію Польщі.

Зокрема, йдеться про міжнародних автоперевізників, які подорожують транзитом через Польщу іншими видами транспорту, крім транспортних засобів якими здійснюють міжнародні перевезення; учнів та студентів, які навчаються в Польщі; громадян інших країн ЄС, Європейського економічного простору і Швейцарії з метою проїзду транзитом по території Польщі, що триває на більше 12-ти годин від моменту перетину кордону Польщі.

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Як повідомлялося, згідно з розпорядженням глави МВС Польщі, до 12 червня до РП зможуть в’їжджати лише громадяни Польщі, іноземці, які перебувають у шлюбі з громадянами Польщі, є їх дітьми або перебувають під їхньою опікою, іноземці, які мають карту поляка, дипломати, іноземці, які мають право на тимчасове чи постійне проживання в РП, а також іноземці, які мають право на працю в Польщі.

Фото: АА