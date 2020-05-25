Відсьогодні Чехія запроваджує новий етап зняття карантинних обмежень

Відсьогодні Чехія запроваджує новий етап зняття карантинних обмежень

Укрінформ
З понеділка, 25 травня, в Чехії починається четверта велика хвиля послаблення карантинних обмежень.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На вулицях люди не будуть зобов’язані закривати обличчя, втім маски поки ще треба буде носити в закритих приміщеннях і в у громадському транспорті.

Після 2,5 місячних вимушених канікул до шкіл повернуться учні початкових класів. При цьому відвідування школи буде добровільним, у різних районах бажання повернутися до навчання висловили від 15 до 85 відсотків родин. У класах буде не більше 15 дітей.

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Окрім того: 

  • влада дозволяє проведення масових заходів як на відкритому повітрі, так і в приміщеннях, за участі до 300 осіб;
  • ресторани зможуть обслуговувати гостей у внутрішніх приміщеннях, але не пізніше 23 годин та за умови відстані столиків і за підвищених гігієнічних норм;
  • відкриються готелі та кемпінги, деякі з них вже навіть мають бронювання;
  • можна буде відвідувати інтер’єри замків, павільйони в зоологічних та ботанічних садах;
  • поновлять роботу косметологічні салони та басейни;
  • поновиться торгівля в торгових центрах площею понад 5 тисяч кв.м.;
  • з 25 травня буде дозволено відвідувати будинки для людей похилого віку або інвалідів.
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Також відомо, що 26 травня Чехія хоче відкрити переважну більшість прикордонних переходів. Перевірки будуть випадковими, але зобов’язання надати негативний тест на COVID-19 при в'їзді в країну залишається.

Подальше та останнє послаблення заходів заплановано на 8 червня. Пізніше в червні також, як очікується, будуть відкриті кордони до сусідніх країн.

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