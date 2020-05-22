Чехія поновлює міжнародне залізничне сполучення
Перший потяг вирушить до Німеччини, повідомляє національний перевізник České dráhy.
«Чеська залізниця (ČD) у співпраці з німецьким партнером Deutsche Bahn та державними органами поновить свій перший міжнародний маршрут у понеділок, 25 травня», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що експрес Berliner у свою першу подорож після початку пандемії здійснить за маршрутом Прага-Дрезден-Берлін.
Спочатку виконуватимуться 3 рейси на день. На кордоні будуть здійснюватися вибіркові перевірки, поки кордон не буде відкрито повністю, і через це час подорожі збільшиться. До того ж, поки не працюватиме вагон-ресторан.
Поїзди до інших міст, зокрема Гамбурга та Кіля, а також до інших країн Європи планується запустити у червні.
Тим часом, з 15 травня у Чехії поновилися міжміські перевезення.
Кілька днів тому поновив рейси до Німеччини та Австрії приватний автобусний перевізник RegioJet.