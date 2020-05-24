Чехія знову видаватиме робочі візи українцям

Чеські диппредставництва в Україні відновили роботу консульських відділів, спрямовану на видачу робочих віз громадянам цієї країни.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Генеральне консульство у Львові почало приймати візові анкети та документи 22 травня, а в Києві посольство Чехії відкриє консульський відділ у понеділок, 25 числа.

"Після повторних переговорів з українською владою нам вдалося досягти домовленості та частково відновити візовий процес. Чеська економіка потребує українських працівників. Ми прагнемо спростити ситуацію в чеській охороні здоров'я та сільському господарстві, яким не вистачає сезонних працівників з-за кордону", - зазначив глава МЗС країни Томаш Петршичек.

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Окрім того, подати заяву на продовження посвідки на постійне проживання на території Чехії зможуть українські висококваліфіковані кадри у сфері охорони здоров'я, у сфері соціальних послуг, а також наукові співробітники, студенти та їхні родичі, які наразі знаходяться в Чеській Республіці.