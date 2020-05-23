Кількість випадків COVID-19 у Росії перевищила 335 тисяч

У Російській Федерації за минулу добу зафіксували 9419 нових заражень коронавірусом, а всього в країні - 335 404 інфікованих.

Про це повідомляється на сайті стопкоронавирус.рф.

За його даними, найбільше нових осіб, які заразилися за добу, зареєстровано в Москві (+3190 осіб), Підмосков'ї (+846), Петербурзі (+363), Ростовській (+353) і Нижегородській (+211) областях.

За добу в Росії від COVID-19 померли 139 осіб, із початку поширення інфекції в Росії - 3383 особи.

За день у країні від коронавірусу вилікувалися 8081 особа, а з початку епідемії - 107 671 особа.

Раніше низка російських і світових ЗМІ провели декілька розслідувань і розрахунків, які підтверджують маніпуляції Росії зі статистикою щодо COVID-19. У четвер Держдепартамент США оголосив про грант на $250 тис.за підготовку доповіді, яка викриває «дезінформації у сфері охорони здоров'я в Росії».

Як повідомлялося, за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5,318 млн, з них 340,2 тис. летальних, одужали 2,169 млн осіб.