Бразилія - друга у світі за кількістю хворих на COVID-19, за добу - понад 20,8 тисячі випадків

Бразилія - друга у світі за кількістю хворих на COVID-19, за добу - понад 20,8 тисячі випадків

Укрінформ
Бразилія вийшла на друге місце у світі за кількістю підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я Бразилії.

У країні наразі зафіксовано 330 890 випадків захворювання COVID-19. Протягом останньої доби було виявлено 20 803 нових випадки зараження, помер 1 001 хворий Covid-19. Таким чином, загальна кількість летальних випадків в країні становить 21 048.

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За даними Worldometer, США продовжують лідирувати за кількістю хворих коронавірусною хворобою (1 645 353 осіб). На третє місце опустилася РФ (326 448 хворих).

Фото: Getty Images

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