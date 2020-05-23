Бразилія - друга у світі за кількістю хворих на COVID-19, за добу - понад 20,8 тисячі випадків
Укрінформ
Бразилія вийшла на друге місце у світі за кількістю підтверджених випадків коронавірусної хвороби.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я Бразилії.
У країні наразі зафіксовано 330 890 випадків захворювання COVID-19. Протягом останньої доби було виявлено 20 803 нових випадки зараження, помер 1 001 хворий Covid-19. Таким чином, загальна кількість летальних випадків в країні становить 21 048.
За даними Worldometer, США продовжують лідирувати за кількістю хворих коронавірусною хворобою (1 645 353 осіб). На третє місце опустилася РФ (326 448 хворих).
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