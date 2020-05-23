COVID-19 встановив черговий антирекорд у Єгипті

За минулу добу кількість нових випадків інфікування COVID-19 у Єгипті зросла на 783, що є найвищим добовим приростом з початку епідемії.

Про це із посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Єгипту пише Xinhua.

“Єгипет виявив 783 нові випадки інфікування COVID-19 протягом 24 годин - найбільша кількість інфікувань за добу з часу початку пандемії у лютому”, - йдеться у матеріал.

Зазначається, що загальна кількість інфікованих у Єгипті станом на п’ятницю досягла 15 786 осіб.

“Єгипет також підтвердив 11 нових пов’язаних із коронавірусом смертей, що доводить загальну кількість смертей до 707”, - повідомляє Xinhua.

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Зауважимо, що кількість нових випадків інфікування, виявлених за добу на території найбільш населеної арабської країни, вже четвертий день поспіль перевищує 700.

“Водночас, лише за останню добу видужали та покинули лікувальні заклади 157 пацієнтів. Кількість видужалих від початку пандемії досягла 4 374” осіб”, - стверджує Xinhua.

Xinhua додає, що з початку священного мусульманського місяця Рамадану Єгипет переживає спалах захворювання. Для сповільнення темпів поширення хвороби, влада країни запровадила загальнонаціональну комендантську годину.

Одночасно деяким підприємствам, закритим у середині березня через карантин, було дозволено відновити роботу за умов дотримання засторог.