Правозахисники закликали Єгипет розслідувати смерть ув'язненого режисера

Десятки правозахисних організацій закликали єгипетську владу провести повне розслідування смерті режисера Шеді Хабаша у в'язниці суворого режиму.

Про це повідомляє BBC.

"Десятки правозахисних організацій з усього світу підписали відкритого листа єгипетській владі з закликом провести повне розслідування смерті молодого режисера у в'язниці суворого режиму", - йдеться у повідомленні.

На момент смерті на початку травня Шеді Хабашу було 24 роки, понад два роки його тримали під вартою без суду.

Хабаша обвинуватили в розповсюдженні фейкових новин і причетності до нелегальної організації публікації музичного відео, в якому висміювався президент країни Абдель Фаттах Ас-Сісі.

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За словами єгипетських чиновників, Хабаш помер після того, як помилково випив дезінфікуючий засіб для рук, але автори листа ставлять під сумнів цю версію. Вони закликають Єгипет звільнити всіх художників і письменників, які перебувають в попередньому ув'язненні, оскільки це "порушує міжнародні договори, підписані Єгиптом".