Правозахисники закликали Єгипет розслідувати смерть ув'язненого режисера
Про це повідомляє BBC.
"Десятки правозахисних організацій з усього світу підписали відкритого листа єгипетській владі з закликом провести повне розслідування смерті молодого режисера у в'язниці суворого режиму", - йдеться у повідомленні.
На момент смерті на початку травня Шеді Хабашу було 24 роки, понад два роки його тримали під вартою без суду.
Хабаша обвинуватили в розповсюдженні фейкових новин і причетності до нелегальної організації публікації музичного відео, в якому висміювався президент країни Абдель Фаттах Ас-Сісі.
За словами єгипетських чиновників, Хабаш помер після того, як помилково випив дезінфікуючий засіб для рук, але автори листа ставлять під сумнів цю версію. Вони закликають Єгипет звільнити всіх художників і письменників, які перебувають в попередньому ув'язненні, оскільки це "порушує міжнародні договори, підписані Єгиптом".