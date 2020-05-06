Заступник глави МЗС обговорив з послом Єгипту справу засудженого українця Чікоша

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін обговорив з послом Арабської Республіки Єгипет в Україні Хоссам Ельдіном М. Алі взаємодію у контексті забезпечення прав та інтересів громадян двох держав.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Під час зустрічі заступник міністра обговорив питання співробітництва, зокрема, на консульському напрямі, відзначив належний рівень співпраці між Україною та Єгиптом і окреслив подальші шляхи взаємодії у контексті забезпечення прав та інтересів громадян двох держав», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрему увагу під час зустрічі співрозмовники приділили питанню розбудови двосторонньої договірно-правової бази, а також справі засудженого в Єгипті до 25 років громадянина України Едварда Чікоша та шляхів його повернення в Україну.

Як повідомлялося, єгипетські правоохоронці у жовтні 2011 року затримали ужгородця Едварда Чікоша, який працював у сфері туристичного бізнесу. Його звинуватили в контрабанді однієї одиниці зброї та у намірі вчинити масові заворушення. У березні 2012 Едварда Чікоша судив надзвичайний суд Арабської Республіки Єгипет та засудив його до 25 років ув’язнення без права апеляції.