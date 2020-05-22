Коронавірус в Іспанії: кількість хворих наближається до 235 тисяч

З початку епідемії коронавірусом в Іспанії заразилися 234 824 людини, а з них 446 – протягом останньої доби.

Про це повідомляє El Pais

"Протягом доби від наслідків коронавірусної хвороби в Іспанії померли 56 людей. Напередодні повідомлялося про 48 смертей, однак вчорашні дані не включали Каталонію, оскільки виникли проблеми з верифікацією. А загалом з початку пандемії в Іспанії вже зафіксовано 234 824 зараження, в тому числі 446 за останню добу", - йдеться в повідомленні.

Загальне число жертв коронавірусу в Іспанії збільшилося до 28 628. Це на 688 більше, ніж напередодні, оскільки в загальну статистику включили померлих у попередні дні, про яких не було повідомлено раніше.

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Водночас у МОЗ Іспанії зазначили, що каталонські дані ще будуть переглянуті, оскільки у попередні дні в регіоні спостерігалася досить висока смертність.

Як повідомлялося, з понеділка Мадрид і Барселона почнуть перехід до першої фази послаблення коронавірусних обмежень: будуть дозволені зустрічі з друзями і членами родини, відвідини барів і ресторанів за умови перебування на літніх майданчиках. А 47% населення Іспанії із 25 травня перейде вже до другої фази у послабленні коронавірусного карантину.

Фото:Kiko Huesca / EFE