Коронавірус в Іспанії: кількість хворих наближається до 235 тисяч
Про це повідомляє El Pais
"Протягом доби від наслідків коронавірусної хвороби в Іспанії померли 56 людей. Напередодні повідомлялося про 48 смертей, однак вчорашні дані не включали Каталонію, оскільки виникли проблеми з верифікацією. А загалом з початку пандемії в Іспанії вже зафіксовано 234 824 зараження, в тому числі 446 за останню добу", - йдеться в повідомленні.
Загальне число жертв коронавірусу в Іспанії збільшилося до 28 628. Це на 688 більше, ніж напередодні, оскільки в загальну статистику включили померлих у попередні дні, про яких не було повідомлено раніше.
Водночас у МОЗ Іспанії зазначили, що каталонські дані ще будуть переглянуті, оскільки у попередні дні в регіоні спостерігалася досить висока смертність.
Як повідомлялося, з понеділка Мадрид і Барселона почнуть перехід до першої фази послаблення коронавірусних обмежень: будуть дозволені зустрічі з друзями і членами родини, відвідини барів і ресторанів за умови перебування на літніх майданчиках. А 47% населення Іспанії із 25 травня перейде вже до другої фази у послабленні коронавірусного карантину.
Фото:Kiko Huesca / EFE