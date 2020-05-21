Іспанія запровадила масковий режим у громадських місцях

Міністерство охорони здоров'я Іспанії видало наказ, який зобов'язує всіх громадян носити захисні маски поза домівкою.

Розпорядження набуває чинності з 21 травня, вказує МОЗ Іспанії у Twitter.

"Сьогодні міністерство публікує правила, що регулюють умови обов'язкового носіння масок населенням", - йдеться у дописі.

📄Hoy, el @boegob publica la Orden que regula las condiciones para el uso obligatorio de la mascarilla por parte de la población. Entrará en vigor mañana. https://t.co/DInz17Jo1T#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/h94PqPZuk6 — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 20, 2020

Відповідно до наказу МОЗ, носити маски у закритих громадських місцях муситимуть усі дорослі та діти від шести років.

Надворі це правило діятиме у всіх випадках, коли неможливо дотримуватися соціальної дистанції, яка в Іспанії становить два метри.

Раніше носити маски у країни було обов’язковим лише в лікарнях та у громадському транспорті.

Читайте також: В Іспанії четвертий день поспіль добова смертність від коронавірусу не перевищує 100

Як повідомлялося, кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 5 мільйонів, з них 1,98 млн одужали і понад 325 тис. померли. За останніми даними, в Іспанії від коронавірусної інфекції померли 27 778 осіб.

Фото: АА