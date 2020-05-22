Французам дозволили від’їжджати від дому більш як на 100 кілометрів

Уряд Франції зняв обмеження на пересування громадян на відстані понад 100 км від місця проживання, яке було запроваджено з метою протидії поширенню COVID-19.

Про це повідомляє Le Parisien.

«Життя потроху повертається до звичного режиму. Указ, опублікований в Journal officiel (офіційне видання французького уряду – ред.), встановлює, що відтепер можна виїжджати з дому більш як на 100 кілометрів», - пише видання.

Згідно з указом, контроль за пересуванням громадян покладається на МВС Франції.

Донедавна французам дозволялося виїжджати з домівки більше ніж на 100 км тільки на обґрунтованих «переконливих підставах або у важливих родинних справах». Зокрема – у невідкладних справах, пов'язаних із роботою чи навчанням, для допомоги рідним, які потребують особливого догляду, а також на виклик поліції, суду чи інших органів влади.

Як повідомлялося, у Франції з 11 травня триває реалізація національної стратегії виходу з режиму карантину.

У межах цих заходів уряд країни замовив національним виробникам більше мільярда захисних масок.