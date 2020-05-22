Французам дозволили від’їжджати від дому більш як на 100 кілометрів

Французам дозволили від’їжджати від дому більш як на 100 кілометрів

КАРАНТИН
Укрінформ
Уряд Франції зняв обмеження на пересування громадян на відстані понад 100 км від місця проживання, яке було запроваджено з метою протидії поширенню COVID-19.

Про це повідомляє Le Parisien.

«Життя потроху повертається до звичного режиму. Указ, опублікований в Journal officiel (офіційне видання французького уряду – ред.), встановлює, що відтепер можна виїжджати з дому більш як на 100 кілометрів», - пише видання.

Згідно з указом, контроль за пересуванням громадян покладається на МВС Франції.

Донедавна французам дозволялося виїжджати з домівки більше ніж на 100 км тільки на обґрунтованих «переконливих підставах або у важливих родинних справах». Зокрема – у невідкладних справах, пов'язаних із роботою чи навчанням, для допомоги рідним, які потребують особливого догляду, а також на виклик поліції, суду чи інших органів влади.

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Як повідомлялося, у Франції з 11 травня триває реалізація національної стратегії виходу з режиму карантину.

У межах цих заходів уряд країни замовив національним виробникам більше мільярда захисних масок.

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