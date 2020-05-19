Кількість випадків коронавірусу у країнах Балтії зросла до 4365

Кількість зафіксованих випадків COVID-19 у країнах Балтії зросла до 4365 осіб. Найбільше в регіоні число інфікованих - в Естонії.

Про це повідомляє Департамент здоров'я країни.

За його даними, в республіці інфіковано 1791 людину. За останню добу виявлено 8 нових випадків зараження. Стаціонарного лікування потребують 44 пацієнти, 3 з них перебувають на контрольованому диханні. Визнані здоровими 1458 осіб.

Публікація нових даних Міністерством охорони здоров'я Литви у вівторок була затримана через уточнення статистичних показників. Згідно з ними, за минулий день COVID-19 було підтверджено ще у 15 осіб, а всього в країні 1562 інфікованих. Одужали 1025 осіб.

За даними Центру профілактики і контролю захворювань Латвії (SPKC), за понеділок було виявлено три нових випадки коронавірусу, загальне число інфікованих досягло 1012. Госпіталізовано 27 пацієнтів, з них троє - з тяжким перебігом захворювання. Одужали 694 людини.

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Як повідомляв Укрінформ, з 15 травня Латвія, Литва та Естонія відкрили внутрішні кордони для своїх громадян і осіб, які мають право на перебування в них, знявши обмеження на пересування транспорту. Пізніше до них приєдналася Фінляндія. З 18 травня в Естонії скасовано режим надзвичайного стану і введено режим надзвичайної ситуації, в Литві настав черговий етап пом'якшення карантину - відкриваються дитячі садки, кафе і ресторани можуть приймати клієнтів у приміщенні, відкриваються спортклуби.

За даними Worldometer, станом на ранок 19 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 924 208, з них 320 808 летальних, одужали 1 928 313 людей.

Фото: АА