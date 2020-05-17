Естонія виходить з режиму надзвичайного стану

У понеділок, 18 травня, в Естонії перестане діяти надзвичайний стан, запроваджений у зв'язку з пандемією коронавірусу і який тривав більше двох місяців. Таке рішення було підтверджено напередодні урядом країни.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR.

"Уряд на електронному засіданні схвалив рішення, яким у 24:00 неділі, 17 травня, в Естонії завершується надзвичайний стан. У зв'язку з цим оголошуються такими, що втратили чинність, відповідні постанови уряду і керівника режиму надзвичайного стану", - йдеться в повідомленні.

Обмеження, запроваджені під час надзвичайного стану, пом'якшуватимуться поступово, їх переведуть на нові юридичні підстави. Продовжить діяти і найголовніше обмеження на пересування - так зване правило "2 + 2". В цілому, по завершенні надзвичайного стану в Естонії продовжить діяти надзвичайна ситуація (напередодні Парламент Естонії прийняв спеціальний закон про цей, більш м'який режим "надзвичайної ситуації").

Уряд вирішив завершити надзвичайний стан, керуючись тим, що поширення захворювання COVID-19 вірусу в Естонії пішло на спад, що підтверджують як консультуюча уряд вчена рада по боротьбі з COVID-19, так і Департамент здоров'я.

У своєму зверненні до народу прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас підкреслив, що скасування надзвичайного стану не означає негайного повернення до звичайного життя. "Вірус нікуди не подівся ні з Естонії, ні у світі. Завершення надзвичайного стану означає, що ми повинні побудувати нову нормальність", - сказав Ратас.

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Як повідомив уряд, програма пом'якшення обмежень, яка вступає в силу з 18 травня, передбачає дозвіл проводити при дотриманні дистанції і вимог гігієни тренування, а також змагання на свіжому повітрі, якщо на них не присутні глядачі, а кількість учасників не перевищує 100, публічні збори при заповнюваності приміщень не більше 10 осіб, а на свіжому повітрі не більше 100, відвідування установ соціальної опіки, місць позбавлення волі і ряду інших.

У той же час продовжують діяти такі обмеження, як заборона на спортивні змагання з глядачами. Казино, кальянні, зали ігрових автоматів будуть, як і раніше, закриті до особливого дозволу. Продовжують діяти обмеження на перетин кордону (виняток зроблено щодо Латвії, Литви та Фінляндії). Особи, які перетнули кордон Естонії з метою в'їзду в країну, мають 14 днів залишатися на карантині (виняток ще 15 травня були зроблені відносно Латвії та Литви, пізніше подібну домовленість було досягнуто і з Фінляндією).

Надзвичайний стан було запроваджено в Естонії з 13 березня.

Станом на 17 травня в Естонії офіційно зафіксовано 1 774 випадки захворювання на коронавірус, померло за час пандемії 63 людини. Визнано здоровими 938 осіб.

Фото з сайту rus.err.ee