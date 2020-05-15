Країни Балтії відкрили внутрішні кордони

Відсьогодні Латвія, Литва та Естонія відкрили внутрішні кордони для своїх громадян і осіб, які мають право на перебування в них, знявши обмеження на пересування транспорту.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення Естонії ERR.

«Рух між Естонією, Латвією і Литвою відновлено з 00 годин. Однак якщо естонець прибуває з-за меж трьох балтійських держав, наприклад, Німеччини, треба враховувати, що йому доведеться провести на карантині два тижні. Це правило залишається. Ми не продовжуватимемо працювати тут, на кордоні, але продовжимо свою роботу на трасах», - сказав керівник Ляенеської (Західної) префектури Естонії Кайдо Киплас.

При цьому уточнюється, що якщо прикордонний контроль між Естонією і Латвією вже скасовано, то при в'їзді в Литву ще доведеться показувати документи.

Таким чином, з 15 травня країнами Балтії зможуть без обмежень переміщатися жителі цих країн і особи, які мають право на перебування в них, якщо вони останні 14 днів не знаходились за межами країн Балтії, якщо їм не запропоновано самоізоляцію у зв'язку із зараженням або статусом контактної особи інфікованого, а також якщо у них немає ознак захворювання дихальних шляхів.

Як повідомляв Укрінформ, рішення було прийнято 6 травня під час дистанційного засідання Ради міністрів країн Балтії, в якому взяли участь прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс, глава уряду Латвії Крішьяніс Каріньш і прем'єр Естонії Юрі Ратас. У зв'язку з пандемією COVID-19 кордони між цими країнами було закрито з середини березня.