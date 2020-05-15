Словенія наприкінці травня може офіційно оголосити про подолання COVID-19

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша оголосить про подолання пандемії коронавірусу COVID-19 наприкінці травня.

Про це він сказав у парламенті, повідомляє Total Slovenia News.

«Словенія взяла під контроль епідемію. Сьогодні вона має найкращу епідеміологічну ситуацію в Європі», - зазначив він, додавши, що формально епідемія може бути оголошена подоланою в той момент, який «ймовірно, припаде на дату закінчення терміну дії перших двох антикоронавірусних пакетів», тобто наприкінці травня.

Як пише STA, ключові заходи щодо стримування залишаться в силі, але одне головне обмеження було знято: громадяни ЄС зможуть перетинати кордон, хоча і з деякими застереженнями.

За даними Worldmeter, у Словенії зафіксовано 1 464 випадки COVID-19, з них – 103 летальні, ще 267 осіб одужали.

З 25 квітня у країні реєструють менше 15 хворих щодня.