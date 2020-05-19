Мальта почала пом’якшувати карантин

Наприкінці тижня Мальта перейде до наступного етапу послаблення карантинних обмежень, дозволивши роботу ресторанам, перукарням та салонам краси.

Про це заявив прем’єр-міністр Мальти Роберт Абела, повідомляє Xinhua.

“Від п’ятниці країна може розпочати повертатися до нормальності”, - сказав Абела.

Він оголосив, що в п’ятницю буде дозволено заняття не контактними видами спорту, однак у групах лише до шести людей.

Водночас кінотеатри, спортивні зали, салони татуювань, бари, школи та дитячі садочки залишатимуться поки зачиненими.

“Прем’єр заявив, що рішення послабити обмеження було ухвалено на основі малої кількості активних випадків інфікування, збільшеної спроможності лікарень протистояти пандемії та того факту, що абсолютна більшість пацієнтів мала легкі симптоми або не мали їх взагалі, й багато людей видужали вдома”, - пише Xinhua.

Ресторани, які розпочнуть роботу, повинні забезпечувати посадку максимум шести людей за кожним столиком, а також розмістити столи на певній мінімальній відстані.

“Постачальники послуг, такі як перукарні й салони краси, повинні запустити систему бронювання, аби зменшити кількість людей в обмеженому просторі. Ринки на відкритому повітрі теж можуть відкритися, але з дотриманням принципів соціального дистанціонування”, - йдеться у матеріалі.

Читайте також: Мальта не пустила до себе круїзний лайнер через коронавірус

Додамо, що в понеділок кількість підтверджених випадків інфікування COVID-19 у Мальті досягла 558. Водночас, 456 людей видужали й 6 померли від недуги.