На Мальті - жодного випадку зараження COVID-19 за добу

На Мальті протягом останньої доби не зафіксували жодного нового випадку зараження коронавірусом – вперше з часів виявлення вірусу у країні.

Про це повідомляє Malta Today із посиланням на міністра охорони здоров’я Мальти Кріса Фірна.

«Нуль нових випадків зараження коронавірусом було зареєстровано в країні за останні 24 години», - заявив урядовець.

Фірн наголосив, що за цей самий період одужала 33 пацієнти.

Він підкреслив важливість дотримання карантинних обмежень, бо «інакше все досягнуте за минулий тиждень може бути втрачено».

Загальне число випадків COVID-19 на Мальті становить 448, зокрема – 4 летальні. Одужали вже 282 пацієнти.