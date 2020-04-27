Японія заборонить в’їзд громадянам України і ще 13 країн

Японський уряд запровадить заборону на в’їзд до країни зі ще 14 держав, в тому числі України та Росії, у зв’язку з карантинними безпековими заходами під час пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Kyodo із посиланням на прем’єра країни Сіндзо Абе.

«Японія закриє можливість в’їзду мандрівникам зі ще 14 країн, включаючи Росію, Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати, для посилення контролю над своїми кордонами, щоб стримати поширення коронавірусу», - заявив глава японського уряду в понеділок.

Глава МЗС Японії вже застеріг громадян своєї держави від будь-яких подорожей за кордон, піднявши при цьому рівень заборони на виїзд до другого, найвищого рівня.

Інші країни, на які діє заборона в'їзду, - Антигуа і Барбуда, Барбадос, Білорусь, Джибуті, Домініканська Республіка, Кувейт, Оман, Перу, Катар, Сент-Кітс і Невіс, і Україна.

Таким чином, відтепер число країни, з яких заборонений в’їзд до Японії, зросте до 87.

Окрім цього, глава японського уряду затвердив продовження призупинення видачі віз усім іноземцям до кінця травня.

Станом на 27 квітня в Японії підтверджено 13 385 випадків коронавірусу, а також 712 на круїзному лайнері Diamond Princess, що стоїть на карантині в морі поблизу Токіо. Число жертв COVID-19 в Японії становить наразі 364.

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