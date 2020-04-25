На лайнері Costa Atlantica - 148 випадків COVID-19

Загалом 148 випадків коронавірусної хвороби підтверджені серед членів екіпажу італійського круїзного судна Costa Atlantica, пришвартованого в Японії.

Про це повідомляє Kyodo News.

"Ще у 57 членів екіпажу італійського круїзного лайнера, пришвартованого для ремонту у порту Нагасакі на південному заході Японії, підтвердили коронавірус, таким чином загальна кількість хворих на судні становить 148 осіб", - повідомили в уряді префектури Нагасакі 25 квітня.

Уряд зробив заяву після завершення тестування всіх 623 членів екіпажу, в тому числі одного японського перекладача, який перебував на борту лайнеру, пришвартованого на суднобудівній верфі компанії Mitsubishi Heavy Industries Ltd. у префектурі Нагасакі.

Одного з інфікованих членів екіпажу доправили до медичного закладу через важкий перебіг хвороби, інші 622 особи залишаються на борту корабля.

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Як повідомлялося, на італійському круїзному лайнері Costa Atlantica, що став на ремонт у японському порту Нагасакі, підтвердили 48 випадків COVID-19.

Судно Costa Atlantica зайшло до порту Нагасакі для ремонту у доці суднобудівної верфі Mitsubishi Heavy Industries й за графіком мало залишити Японію наприкінці квітня.

Станом на ранок 25 квітня у світі зафіксовано 2 831 860 випадків коронавірусу, зокрема 807 010 осіб одужали та 197 318 загинули.