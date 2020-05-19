У Китаї знову ввели жорсткий карантин – тепер у провінції Цзілінь

У китайській провінції Цзілінь ввели карантин через появу нових випадків зараження коронавірусом.

На північному сході Китаю, в провінції Цзілінь, в якій проживає близько 108 мільйонів осіб, знову вводять карантин, щоб локалізувати спалах коронавірусом, повідомляє Bloomberg.

Наголошується, що наразі зареєстровано близько 34 заражених, але страх перед другою хвилею епідемії спонукав владу Китаю прийняти жорсткі заходи.

Повідомляється, що в Цзилині зупинили рух поїздів та автобусів, закрили школи та ізолювали десятки тисяч людей.

Житлові комплекси з хворими та людьми, які чекають результатів аналізу, будуть закриті: тільки одній людині з кожної сім'ї буде дозволено виходити на дві години кожні два дні, щоб купити предмети першої необхідності.

Крім того, припинена робота більшості служб доставлення, а в аптеках заборонили продавати ліки проти грипу, щоб люди не могли приховувати симптоми COVID-19.

У міністерстві охорони здоров'я Китаю поки точно не знають, як почалася новий спалах, але підозрюють, що хворі могли контактувати з інфікованими приїжджі з Росії.

Цзілінь вже закривали на карантин у лютому, попри те, що там було всього 127 хворих, тоді як у провінції Хубей, де розташоване місто Ухань, захворіли 68 000 осіб.