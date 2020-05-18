Китай надасть постраждалим від COVID-19 країнам $2 мільярди допомоги

Китай у наступні два роки надасть постраждалим від коронавірусу COVID-19 країнам допомогу в розмірі $ 2 млрд.

Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін на відкритті 73-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, що проходить у форматі відеоконференції, повідомляє Сіньхуа.

«Китай протягом двох років надаватиме міжнародну допомогу на суму 2 млрд дол. США, спрямовану на підтримку країнам, які постраждали від епідемії, перш за все країнам, що розвиваються, в їх боротьбі з коронавірусом і відновленні соціально-економічного розвитку», - йдеться в повідомленні.

Крім цього, голова КНР Сі Цзіньпін у понеділок висунув такі пропозиції щодо стримування поширення епідемії COVID-19: зосередитися на профілактиці та контролі за епідеміологічною ситуацією; підтримувати керівну роль ВООЗ; нарощувати підтримку африканських країн; зміцнювати глобальне управління у сфері охорони здоров'я; відновлювати соціально-економічний розвиток та активізувати міжнародне співробітництво.

Раніше Сі Цзіньпін заявив, що Китай своєчасно поінформував Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) про спалах коронавірусу.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 819 337, з них 316 961 летальний, одужали 1 864 266 осіб.