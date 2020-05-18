Сі Цзіньпін запевняє ВООЗ, що не приховув дані про COVID-19

Китай своєчасно поінформував Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) про спалах коронавірусу.

Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін у понеділок на відкритті 73-ї щорічної сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, повідомляє Xinhua.

"У Китаї, після копітких зусиль і величезних жертв, ми переломили ситуацію з вірусом і захистили життя і здоров'я наших людей… Ми весь час діяли відкрито, прозоро та відповідально… Ми своєчасно надавали інформацію ВООЗ та відповідним країнам. Ми опублікували послідовність геному вірусу в найкоротші терміни", - сказав Сі.

За його словами, Китай поділився досвідом контролю та лікування коронавірусної хвороби COVID-19 зі світом без застережень.

"Ми зробили все, що в наших силах, щоб підтримати та допомогти країнам, які цього потребують", - сказав глава КНР.

Як повідомлялося, низка країн, зокрема США, звинувачують Китай в умисному приховуванні інформації щодо коронавірусу.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 819 337, з них 316 961 летальний, одужало 1 864 266 осіб.