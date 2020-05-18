У Гонконзі на хом’яках довели, що маска рятує від коронавірусу

Дослідження, проведені на хом’яках групою лікарів очолюваною відомим професором-епідеміологом з Гонконгу, визнаним фахівцем з вивчення коронавірусів професором Юеном Квок-Юном, довели ефективність захисних масок проти CОVID-19.

Про це пише впливове видання Le Parisien.

«Хоча деякі люди все ще вагаються носити захисні маски чи ні, дослідження, проведене на хом'яках, може зрештою переконати їх. Тести, проведені на цих гризунах, виявили, що використання масок значно зменшує поширення коронавірусу», - пише видання.

Дослідження, проведене науковцями університету Гонконгу, одне з перших вивчило, чи може носіння маски запобігти зараженню інших людей симптоматичними або безсимптомними носіями вірусу CОVID-19. Група науковців під керівництвом професора Юена Квок-Юна досліджувала поширення вірусу, розмістивши клітки із зараженими хом'яками поблизу від здорових тварин. Хірургічні маски були розміщені між двома клітками з примусовим потоком повітря від клітки хворих тварин до здорових. «Дві третини тварин заразилися, коли маски не використовувалися», - йдеться у дослідженні.

Його результати свідчать, що передача вірусу знижувалася більш ніж на 60%, коли використовуються маски. Швидкість зараження знизилася більше, ніж на 15%, коли маски використовували для заражених тварин, і до 35%, коли їх використали для здорових хом'яків. «Цілком зрозуміло, що використання масок для заражених суб’єктів важливіше за все. Зараз ми знаємо, що значна частина інфікованих не проявляє симптомів, тому універсальне правило - носіння маски є дійсно важливим», цитує ЗМІ Юена Квок-Юна.

Експерти вважають, що використання захисних масок, а також широкі кампанії з тестування та відстеження є причинами зниження пандемії CОVID-19 у Гонконзі з населенням 7,5 мільйонів людей.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, станом на ранок 18 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 805 186, з них 316 730 летальних, одужало 1 860 136 осіб.