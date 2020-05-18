У Китаї - перша за місяць смерть від COVID-19

У Китаї вперше за останній місяць зафіксували смерть від коронавірусної хвороби COVID-19.

На це вказує статистика Worldometers.

Так, якщо 16 травня загальне число померлих від коронавірусу в КНР становило 4633 людини, то наступного дня, 17 травня, ця цифра становила 4634. Тобто за неділю мала місце нова смерть від цієї хвороби – перша за останній місяць.

Нових випадків захворювання COVID-19 за останню добу в країні було зафіксовано 7.

У Китаї, звідки власне й почалася пандемія, загалом станом на 18 травня виявили 82 954 пацієнтів із коронавірусом.

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Наразі у країні 82 пацієнти все ще лікуються від коронавірусної хвороби, 8 із них перебувають у критичному стані.

Також варто нагадати, що влада китайського міста Ухань, яке було епіцентром поширення вірусу, проводить масове тестування усіх 11 мільйонів місцевих жителів.