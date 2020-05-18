У Китаї - перша за місяць смерть від COVID-19
На це вказує статистика Worldometers.
Так, якщо 16 травня загальне число померлих від коронавірусу в КНР становило 4633 людини, то наступного дня, 17 травня, ця цифра становила 4634. Тобто за неділю мала місце нова смерть від цієї хвороби – перша за останній місяць.
Нових випадків захворювання COVID-19 за останню добу в країні було зафіксовано 7.
У Китаї, звідки власне й почалася пандемія, загалом станом на 18 травня виявили 82 954 пацієнтів із коронавірусом.
Наразі у країні 82 пацієнти все ще лікуються від коронавірусної хвороби, 8 із них перебувають у критичному стані.
Також варто нагадати, що влада китайського міста Ухань, яке було епіцентром поширення вірусу, проводить масове тестування усіх 11 мільйонів місцевих жителів.