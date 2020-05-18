У Британії зафіксували найнижчий показник добової смертності від коронавірусу

У Великій Британії зафіксували 17 травня найнижчий показник смертності від коронавірусу від часу запровадження карантину 24 березня.

Про це повідомляє ВВС.

«Добовий показник смертності від коронавірусу у Великій Британії впав до 170, що є найнижчим з моменту запровадження обмежень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей показник майже на 100 менший, ніж тиждень тому. Воднчас, кількість смертей у вихідні нерідко буває нижчою, ніж протягом тижня, через специфіку звітності.

Утім, загальна кількість померлих у Британії залишається найвищою в Європі і становить 34 636.

Тим часом, Іспанія, яка запровадила жорсткий карантин 14 березня, оголосила про 87 нових смертей у неділю. Для порівняння: 2 квітня, на піку спалаху коронавірусу, в країні загинула 961 особа.

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Італія також повідомила про найнижчий показник смертності з моменту запровадження обмежень - 145.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, станом на ранок 18 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 805 186, з них 316 730 летальних, одужало 1 860 136 осіб.

Фото: АА