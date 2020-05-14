Пандемія коронавірусу вже забрала життя понад 300 тисяч осіб

Пандемія коронавірусу вже забрала життя понад 300 тисяч осіб

Укрінформ
Кількість померлих від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою COVID-19, перевищила 300 тисяч в усьому світі.

Про це інформує Worldometer.

Станом на 14 травня в світі від хвороби COVID-19 померли 300 729 осіб. Число інфікованих наразі становить 4 487 432 особи.

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Вилікувалися від недуги в усьому світі - 1 687 597 людей.

За кількістю померлих лідирують США - 85 735 летальних випадків, Велика Британія - 33 614 осіб та Італія - ​​ 31 368 померлих.

фото: АА

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