Пандемія коронавірусу вже забрала життя понад 300 тисяч осіб
Укрінформ
Кількість померлих від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою COVID-19, перевищила 300 тисяч в усьому світі.
Про це інформує Worldometer.
Станом на 14 травня в світі від хвороби COVID-19 померли 300 729 осіб. Число інфікованих наразі становить 4 487 432 особи.
Вилікувалися від недуги в усьому світі - 1 687 597 людей.
За кількістю померлих лідирують США - 85 735 летальних випадків, Велика Британія - 33 614 осіб та Італія - 31 368 померлих.
фото: АА