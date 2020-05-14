Пандемія може призвести до кризи психічного здоров’я у світі – ООН

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш закликав уряди країн, суспільство та органи охорони здоров'я негайно вирішити потреби психічного здоров'я, що виникають унаслідок пандемії коронавірусу, попереджаючи, що COVID-19 може спровокувати кризу в цій сфері.

Про це повідомляє АР.

У відеоповідомленні Гутерреш заявив, що «після десятиліть занедбаності та недостатнього інвестування в послуги з психічного здоров'я, пандемія COVID-19 зараз вражає сім'ї та громади з додатковим психічним навантаженням».

Він вказав, що на людей впливають «горе через втрату близьких людей, шок від втрати роботи, ізоляція та обмеження пересування, складна динаміка відносин у родині, невпевненість і страх перед майбутнім».

Допомоги та підтримки найбільше потребують медичні працівники, люди старшого віку, підлітки, молодь та ті, хто вже мав проблеми з психічним здоров'ям, а також люди, яких зачепила криза через пандемію.

«Служби у сфері психічного здоров'я є важливою частиною всіх реакцій уряду на COVID-19. Вони повинні бути розширені та повністю профінансовані», - наголосив Гутерреш.

В ООН попередили, що якщо не буде вжито заходів, COVID-19 може спровокувати кризу психічного та фізичного здоров’я у світі.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 14 травня коронавірус COVID-19 діагностували у 4 429 744 осіб, з них – 298 174 людини померли, 1 659 791 особа одужала.

Фото на першій стрінці: EPA